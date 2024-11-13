Они пытаются закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку.

Российские оккупационные войска концентрируют свои силы в районе школы №3 в городе Курахово. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады наносят им потери, однако ситуация остается сложной.

В Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState сообщается, что россияне в течение двух последних суток осуществляют механизированные заезды в район школы, высаживают там свою пехоту, а затем пытаются убежать:

"Сложилась ситуация, когда противник присутствует в глубине от линии боевого соприкосновения, ведь нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города. Цель таких действий - закрепиться и заставить Силы обороны отойти за балку Долгую, которая разрезает восточную часть города".

Проект сообщает о продвижении оккупантов возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки и Дальнего, а также в Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.

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Ситуация на фронте

Согласно последним данным Генштаба, за сутки на Кураховском направлении произошло 47 боевых столкновений. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

Ранее в Донецкой областной военной администрации сообщили, что армия Российской Федерации разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

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