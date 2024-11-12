Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для врага и снижает его наступательный потенциал.

Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 12 ноября. Результаты боевой работы уточняются.

"В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в результате работы украинских защитников на вражеском объекте вспыхнул пожар.

"Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", – отметили в Генштабе.

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Российские оккупационные войска перемещают подготовленные ранее штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области. Как рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, враг активизируется на нескольких направлениях, в частности на Ореховском, Времевском и Гуляйпольском. В планах врага – стереть так называемый Работинский выступ.

Между тем представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне, похоже, решили проблему загрузки "Калибров" на носители. По его словам, пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит, потому что враг постоянно готовится к атакам, а также, вероятно, накапливает ракеты.

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