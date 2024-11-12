По словам пресс-офицера 47 ОМБР, сейчас оккупанты активизировались на Курском направлении.

Пока именно 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ не имела столкновений с северокорейскими войсками в Курской области. Об этом рассказала пресс-офицер бригады Анастасия Блищик в эфире "Украинского радио".

По ее словам, сейчас бойцы бригады воюют с российскими элитными войсками, а именно со 155-й бригадой морской пехоты, 810-й бригадой морской пехоты и 56-м десантно-штурмовым полком ВС РФ.

"Кстати, с ними мы уже встречались, это было во время контрнаступления ВСУ на Мелитопольском направлении. То есть, сюда россияне привлекли элитные подразделения и это хорошо. Если бы мы сейчас не были бы здесь и не начали действия именно на Курщине, то эти элитные войска продолжали бы действия на Покровском направлении (Донбасс), на Кураховском направлении (Донбасс), или же пошли в наступление на Запорожском направлении", - отметила Блищик.

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Пресс-офицер отметила, что сейчас российские захватчики активизировались на Курском направлении, ведь если до этого они проводили только пехотные штурмовые действия, то сейчас они привлекли колонны техники, которые едут на штурм с десантом.

"Сейчас мы их пока прекрасно уничтожаем. Сейчас говорят, что там большое наступление. Надо понимать, что на любом из участков фронта, где бы мы ни были, когда россияне начинают большое наступление, Вооруженные силы Украины в обороне, и это прекрасная возможность ликвидировать как можно больше россиян. Потому что знаете, как они массово отправляют просто на мясо своих военных, это идеальная возможность "обнулить" российские бригады. Здесь к примеру: когда мы были на Авдеевско-Покровском направлении, когда мы стояли в обороне стойко, тогда только одна наша 47-я бригада уничтожила более 17 тысяч оккупантов, то есть это численность 4-5 бригад, и сожгли 400 единиц российской техники. Поэтому битва продолжается и рассчитывать должны только на себя", - добавила Блищик.

Курская операция - последние новости

Ранее испанская газета El País сообщила, что в Курской области воюют лучшие бригады ВСУ, однако это контрастирует с использованием слабых и истощенных бригад, которые постоянно вынуждены отступать в Донецкой области.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч оккупантов из лучших частей.

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", - подчеркнул он.

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