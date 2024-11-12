По словам военного эксперта, на Кураховском направлении россияне сконцентрировали огромные силы.

Российские оккупанты могут пытаться окружить Курахово, что в Донецкой области, однако для них гораздо интереснее Кураховское водохранилище. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментарии для "РБК-Украина".

"Во время боевых действий всегда есть риски, это однозначно. То есть я не могу сказать, что это какая-то неожиданность или угроза. Собственно, скорее это вызовы, с которыми сталкиваются ВСУ. Планы мероприятий всегда предусматривают худшие и лучшие сценарии", - объяснил военный.

Он подчеркнул, что то, что украинцы могут рассматривать или оценивать как угрозу окружения, может быть в целом стратегическим замыслом.

"И мы знаем, что, слава Богу, до сих пор ни в коем случае, когда бои продолжались, мы не можем говорить за Северодонецк, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Селидово и так далее. Можем продолжать этот перечень. Ни разу врагу не удавалось окружить наши бригады", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, это не означает, что сейчас украинской армии будет легко на Кураховском направлении, поскольку противник сконцентрировал очень большие силы. Эксперт добавил:

"По разным цифрам там 60-70 тысяч, плюс-минус. Десяток можно добавить, потому что там ротация постоянно происходит. Поэтому трудно сказать постоянную цифру. Но мы понимаем, что Курахово - это даже сам город врагу интересен и важен. Но ему все-таки интереснее Кураховское водохранилище. Это однозначно".

Он подчеркнул, что водохранилище для россиян является интересным, как водная преграда, поэтому они попытаются использовать этот водоем для своих контрнаступательных действий.

"Поэтому это направление будет достаточно активным и агрессивным еще в том плане, что пока враг не сумеет решить, так сказать, Кураховское направление, до тех пор наступать на Покровское, ему будет чрезвычайно сложно, трудно, или вообще это может привести к рискам прямого подставления флангов. Потому что Путину, с учетом того, что все-таки концентрировать безлимитно свои вооруженные силы он там не может, для него это крайне важно", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Ситуация вокруг Курахово - последние новости

Ранее военный эксперт Сергей Кузан заявил, что оборону Курахово подготовили к возможному сценарию с подрывом оккупантами плотины. По его словам, на этом направлении о таких намерениях россиян было известно украинскому командованию.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов считает, что повреждение Кураховского водохранилища может сыграть "на плюс" ВСУ, поскольку они получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать противника.

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