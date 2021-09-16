Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность получения Украиной системы противоракетной обороны "Железный купол".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.
"Безусловно, что безопасность Украины, и все, что способно укрепить обороноспособность Украины, постоянно находится на повестке дня президента, премьер-министра и моей повестке дня и моего коллеги - министра обороны. Поэтому в Соединенных Штатах мы действительно поднимали вопрос, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную и противоракетную оборону, и в связи с этим обсуждались различные варианты технологий, которые Украина может получить или купить в Соединенных Штатах Америки, или при их содействии", - сказал Кулеба.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.
Читайте такжеЭкс-посол США рассказал, что вынудит Путина убрать российские войска с ДонбассаСогласно поправке, Минобороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.
В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.
В офисе президента рассказали, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.
По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
В то же время, 7 сентября Кулеба рассказал, нужно ли Украине размещения американской системы противоракетной и противовоздушной обороны.
"Нам не нужна американская система ПРО. Нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней", - подчеркнул Кулеба.
"Противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые дыры, которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", - добавил министр.