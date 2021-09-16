Украинская делегация в США поднимала вопрос укрепления противовоздушной и противоракетной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность получения Украиной системы противоракетной обороны "Железный купол".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Безусловно, что безопасность Украины, и все, что способно укрепить обороноспособность Украины, постоянно находится на повестке дня президента, премьер-министра и моей повестке дня и моего коллеги - министра обороны. Поэтому в Соединенных Штатах мы действительно поднимали вопрос, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную и противоракетную оборону, и в связи с этим обсуждались различные варианты технологий, которые Украина может получить или купить в Соединенных Штатах Америки, или при их содействии", - сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Читайте такжеЭкс-посол США рассказал, что вынудит Путина убрать российские войска с ДонбассаСогласно поправке, Минобороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.

В офисе президента рассказали, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

В то же время, 7 сентября Кулеба рассказал, нужно ли Украине размещения американской системы противоракетной и противовоздушной обороны.

"Нам не нужна американская система ПРО. Нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней", - подчеркнул Кулеба.

"Противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые дыры, которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", - добавил министр.

Автор: Виталий Саенко