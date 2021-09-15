Ранее издание Politico сообщило, что в Конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне поправки, которая заставит Белый дом предоставить Киеву средства ПРО.

Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить информацию о возможности передачи Украине компонентов продвинутой системы ПРО "Железный купол", но и не стала опровергать ее.

Как сообщает "Голос Америки", когда Псаки задали вопрос по поводу "Железного купола", она ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.

Однако она напомнила, что на встрече в августе президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.

Pечниця Білого дому Джен Псакі заявила у середу, що їй поки невідомо про можливість передачі Україні "Залізного куполу", але відзначила, що на зустрічі цього місяця президенти США та України домовились про зміцнення співпраці в оборонній сфері. https://t.co/IklgLEY3uKpic.twitter.com/w9TMWzeXdj — Голоc Амepики (@chastime) September 15, 2021

Ранее издание Politico сообщило, что в Конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, которая заставит Белый дом продать или передать Киеву оружие противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, речь может идти о компонентах "Железного купола".

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Утверждается, что Вашингтон "услышал" просьбу украинских властей о приобретении "Железного купола", а члены Конгресса "приняли к сведению".

Поправку о противовоздушной обороне Украины внес конгрессмен от штата Флорида Скотт Франклин, ее уже одобрили двухпартийным голосованием.

Что такое "Железный купол"

Система противовоздушной обороны "Железный купол" была разработана израильским предприятием Rafael в сотрудничестве с американским ВПК. Ее назначение - защита гражданского населения Израиля от ракетных атак радикальной группы "ХАМАС".

Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км.

"Железный купол" взяли на вооружение израильской армии в 2011 году. С тех пор она перехватила сотни ракет со стороны сектора Газа.

Автор: Дмитрий Захаров