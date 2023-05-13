В критический момент войны Украина может оказать давление - или создать впечатление, что оказывает давление - в нескольких местах, чтобы попытаться оттеснить оккупантов.

После 15 месяцев боевых действий война в Украине приближается к своей критической точке. Теперь Украина должна продемонстрировать, учитывая полученное западное вооружение, путь к военной победе, что она может дать отпор российским оккупантам.

Аналитики издания The Guardian попытались найти ответ на вопрос вопрос, куда ВСУ могут пойти в ходе контрнаступления.

1. Сломать сухопутный мост и изолировать Крым

Видео дня

Преимущество Украины, говорит Эд Арнольд, научный сотрудник оборонного аналитического центра "Руси", заключается в том, что у нее есть выбор, где можно нанести ответный удар.

"Отличительной чертой хорошей стратегии является то, что она создает варианты", - сказал он, и может даже случиться так, что Украина будет давить - или будет казаться, что давит - в ряде мест, чтобы попытаться нанести серьезное поражение.

Наиболее очевидным направлением украинской атаки является удар с Запорожского направления на юг и юго-запад в сторону Мелитополя или, возможно, на юго-восток в сторону Бердянска. Конечная цель - перерезать пути снабжения, которые проходят близко к побережью, но карты российских укреплений, основанные на спутниковых снимках, показывают относительно плотную двойную линию траншей и позиций, окружающих ключевой город Токмак.

В конечном итоге цель состоит в том, чтобы сделать длительную оккупацию Крыма Россией несостоятельной, что может быть достигнуто, если Керченский мост, соединяющий полуостров с собственно Россией, можно будет снова взорвать - возможно, с помощью недавно приобретенных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые также могут нанести удар по ключевому логистическому узлу Джанкой. Но Украина знает, что Россия будет яростно бороться за Крым, даже на расстоянии, так что вполне могут быть преимущества в нападении в другом месте.

2. Атака через Днепр на оккупированную часть Херсонской области

Более рискованной стратегией было бы попытаться начать десантную операцию через реку Днепр дальше, где меньше, но все еще много укреплений.

Серьезная атака - это "высокий риск, высокая награда", - говорит Арнольд, и он утверждает, что на данный момент не очевидно, что Украине нужно пытаться делать что-то настолько рискованное. Также неясно, будет ли продвижение через дельту простым для значительных атакующих сил. Этот район является одним из наименее освещенных во время войны, что затрудняет понимание того, что происходит в этом районе.

3. Ударить по северному Луганску и угрожать окружением войск на Донбассе

Альтернативой атаке, направленной на отсечение Крыма, может быть удар по малонаселенному северному Луганску с целью перерезать российские пути снабжения, которые проходят с севера на юг через Сватово на линии фронта и Старобельск дальше на восток, и, в свою очередь, угрожая удерживаемым русскими позициям южнее.

Этот район вряд ли будет так же хорошо защищен, и стремление будет добиться повторения сентябрьского наступления на Харьков, когда Украина использовала слабо защищенный участок российских позиций и вынудила хаотично отступить войска Москвы, которые были в опасности.

Критически важным здесь для Украины было бы достижение элемента неожиданности и, по словам Арнольда, "иметь разведданные, чтобы определить слабое место России". Атака в этом районе может сработать, если РФ будет чрезмерно обороняться на юге, в то время как угроза может вынудить Москву перебросить часть войск на 200 миль или около того на северо-восток.

4. Контратака вокруг Бахмута

В то время эта идея выглядела маловероятной, но, наконец, в последние дни Украина предприняла несколько ограниченных контратак к северу от Бахмута и снова в восьми милях (14 км) к юго-западу. Их предварительный успех предполагает, что Украина может попытаться окружить разрушенный город, угрожая истощенным российским силам, которые только что захватили большую его часть.

Недостатком является то, что при всей символической ценности, которую можно было бы получить от возвращения утраченной части Бахмута, регион Донбасса является менее стратегически значимым. Врезание в российские позиции на востоке Крыму не угрожает, и любые попытки освободить города Донецк и Луганск, оккупированные с 2014 года, будут сопряжены с риском, не в последнюю очередь с учетом сложности боевых действий в городах.

Атака на востоке может помочь, "если она зафиксирует россиян в этом районе", говорит Арнольд, имея в виду, что это вынудит Москву выделить войска на восточный фронт, тем самым предоставив Украине больше возможностей на юге. Зондирующие атаки в Бахмуте могут стать прелюдией к наступлению в другом месте.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, как на действиях врага сказалось отсутствие понимания куда придется основной удар контрнаступления ВСУ.

ВСУ начали "формировать операции" в преддверии долгожданного контрнаступления, что выражается в нанесении ударов по российским складам оружия, командным центрам и скоплениям техники для подготовки поля боя к началу наступательных действий.