Вероятнее всего, удары по вражескому объекту совершили ВСУ.

Во временно оккупированной Новоалексеевке сгорели ангар и техника российских оккупантов. Украинское командование иронично намекнуло, что это работа ВСУ.

Соответствующая информация была опубликована в официальном Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неопределенных местах. На этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил. Как следствие сгорели ангар и техника", — сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.

На фото, которые прикрепили к посту, видно разрушенные машины и остатки боеприпасов. Судя по ироническому тону сообщения, удар по врагу в Новоалексеевке нанесли ВСУ. Или же произошла диверсия, организованная украинскими защитниками.

Напомним, как сообщал УНИАН, вчера, 10 августа, были нанесены удары по аэродрому в Новофедоровке на территории Крыма. Украинская сторона отрицает свое причастие к взрывам, хоть и довольна результатом. Вследствие атаки уничтожено девять вражеских самолетов, о чем рассказали в Командовании ВС ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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