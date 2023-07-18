Свитан назвал мост легитимной военной целью ВСУ.

В ближайшее время по железнодорожному полотну Крымского моста что-то "прилетит", прогнозирует военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Уничтожить железнодорожное покрытие с помощью надводных беспилотников практически невозможно, потому что опоры моста ими не разрушить... Скорее всего, по железнодорожному мосту что-то должно прилететь в ближайшее время", - отметил он.

Свитан назвал Крымский мост легитимной военной целью ВСУ. По его словам, такой целью является любой мост, через который россияне снабжают свои войска.

Эксперт уверен, что взрывы на Крымском мосту 17 июля - результат проведенной спецоперации Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ, били надводными беспилотниками:

"Это была не ракета, не с воздуха удар, это был удар снизу… Это наши разработки и наша военная цель".

Атака на Крымский мост - кто организовал подрыв

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Крымский мост могли атаковать сами россияне, чтобы попытаться решить четыре задачи.

А в СБУ заявили, что детали по организации взрывов на Крымском мосту раскроют, но позже. Комментирую подрыв моста 17 июля, представитель СБУ Артем Дехтяренко отметил: "Учитывая многочисленные запросы СМИ относительно очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы".

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