Сейчас в Беларуси находится 500-700 боевиков ЧВК "Вагнер", отметил Роман Свитан.

Боевиков ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся на территории Беларуси, явно недостаточно для того, чтобы атаковать Украину с севера. Более того, их разместили там с прицелом на проведение операций на территории России, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Чтобы наступать с севера на Украину, там нужно собрать армию в около 100 тысяч, что сейчас находится в районе Луганска. У них там есть 100 тысяч, достаточно железа. И то они там по 2-3 направлениям двигаются. Поэтому нет никакой возможности никакими силами со стороны Беларуси двинуться в Украину россиянам. А что там находится "Вагнер", так его выводят из-под удара - если они не убегут куда-то в другое место, их просто начнут уничтожать российские же вояки", - сказал он.

Свитан отметил, что сейчас в Беларуси находится 500-700 "вагнеровцев", а максимальное их число составит 3-4 тысячи. С учётом близкого расстояния от их белорусского лагеря до Москвы эксперт предполагает, что их там могут держать скорей для проведения спецопераций на территории России.

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"На короткой руке пытаются держать эту вагнеровскую группу те силы, которые руководят Российской Федерацией. Для разных вопросов - для возможной смены власти, для укрепления власти, для каких-то силовых операций. Им с того места, где они находятся, до Москвы максимум день езды. Это "скорая помощь" для каких-то операций, но широкомасштабных боевых действий эта группа уже проводить не будет на территории Европы", - сказал он.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что сообщалось

Напомним, что боевики ЧВК "Вагнер" после попытки военного переворота в конце июня начали прибывать в Беларусь, как их лидер Евгений Пригожин. Там они разместились в палаточном лагере под Осиповичами, что в 700 километрах от Москвы.

В Министерстве обороны Беларуси утверждали, что прибывшие наёмники "будут обмениваться опытом" с белорусскими военнослужащими.