После этого удара оккупированный Крым превратится в огромный "котел".

Крымский мост снова будет атакован, после чего временно оккупированный Россией Крым превратится в огромный "котел", и тогда его будет намного проще освобождать.

Такой прогноз сделал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его мнению, лучше всего по Крымскому мосту ударить, когда россияне начнут его разбирать для ремонта после подрыва 8 октября.

"Второй удар по Керченскому мосту будет произведен тогда, когда плавучие краны максимально его разберут или их просто больше соберется рядом с мостом. Потому что попасть по мосту ракетой довольно сложно. Можно попасть, допустим, по поезду, по какой-то машине с маячком. А вот просто по мосту – сложно, если это не ракеты ATACMS", – заявил он.

Свитан считает, что удар по российским плавучим кранам и по кораблям, которые подойдут ремонтировать мост, – это самый оптимальный удар, который могла бы нанести украинская армия.

"Если такая задача стоит, то этот удар будет нанесен. После такого удара Керченский мост не будет восстановлен в этой жизни никогда, а Крым попадет в оперативное окружение, то есть это очень большой "котел"… Его намного проще будет освобождать", – добавил эксперт.

Подрыв Крымского моста 8 октября: что известно

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. Стало известно, что на мосту взорвали грузовик, почле чего загорелись цистерны с топливом.

Российские власти сообщили, что в результате инцидента обрушились два пролета автомобильного полотна моста.

После появилась информация, что, из-за взрыва на Крымском мосту было повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Комментируя подрыв Крымского моста, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к произошедшему.