Также глава Меджилиса отметил, что Украина должна освободить Крым, ведь другого выхода нет.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сейчас Крымский мост используют для перевозки транспорта с весом до 3,5 тонн. По его словам, такие данные приводят сами россияне, судя по этому тяжелая техника и другое вооружение якобы не может там ехать.

"И это подтверждают наши эксперты. Несмотря на победные реляции, оккупанты не восстановили мост после двух подрывов. И если раньше они направляли поврежденную военную технику из Запорожской и Херсонской областей в Крым, и уже там распределяли на ремонт или перебрасывали дальше, на территорию России, то теперь она вообще не заходит в Крым", - рассказал он в интервью для Новини.LIVE.

Чубаров отметил, что теперь российские оккупанты создают альтернативный путь по суше и пытаются переправлять технику по нему.

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"Думаю, что таким образом они готовятся на случай потери контроля над Крымом. Но когда мы говорим об освобождении Крыма, то полуостров невозможно освободить без деоккупации всей Херсонской области", - отметил председатель Меджлиса.

Также он заверил, что верит в то, что Украине удастся освободить оккупированный полуостров.

"Это прозвучит банально, но у нас просто нет другого выхода. Без освобождения Крыма Украина просто не выстоит. И я не вижу другого формата продолжения независимого украинского государства без возвращения Крыма. Ведь Крым - это не только военная опасность для Украины. Это еще и экономическая опасность, это торговые пути, морские пути и прочее. Поэтому у нас нет другого выхода, как освободить Крым", - подчеркнул Чубаров.

Крымский мост - последние новости

Ранее военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, даже если РФ не использует этот мост сейчас, ВСУ все равно должны его уничтожить для будущих планирований .

"Нам этот мост разрушать нужно все равно. Ведь даже если они временно прекратят им пользоваться и заменят его паромной переправой и обходной дорогой через Приазовье, то эту дорогу мы рано или поздно, надеемся, перережем", - заверил Дикий.

В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко опроверг информацию, которую опубликовало издание The Independent о том, что Россия не использует Крымский мост для перевозки оружия.

"Некоторые заявляют, что движение через этот мост уменьшилось, значит он уже все, не представляет угрозы. Это не так, если смотреть на ситуацию стратегически. Ведь, когда мы говорим, что РФ активна на востоке, им сейчас мост не нужен. Но если через некоторое время они будут иметь целью усилить активность на юге, например, на левобережье Херсонщины. Им нужен мост", - объяснил Мусиенко.

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