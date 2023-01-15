Глава ОВА отмечает, что граница с Беларусью укрепляется настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь региона.

Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль отмечает, что север Ривненской области превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, нна севере активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, создаются противотанковые рвы.

"Все 229-х совместных километров с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси позволят им начать наступление", - заверил Коваль.

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Глава ОВА добавил, что у местного населения боевой настрой и исторически сильное движение сопротивления.

"Считайте это еще одна армия. Люди готовы защищать свою территорию. Исторически север Ривненской области - это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогла сломить ни фашистская Германия, ни все запрещающая и контролирующая советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей", - написал он.

Глава ОВА рассказал, что местные жители каждый день, как добровольцы, приходят копать рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения.

"Добавим к этому Вооруженные силы Украины, Территориальную оборону, пограничные войска, добровольческие формирования каждой из 64-х территориальных громад нашего региона. Которые ежедневно проходят боевые слаживания, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны в условиях их территорий", - написал Коваль.

Кроме того, добавил он, в регионе "весь пограничный периметр заминирован".

"К тому же, север Ривненской области - это сплошные леса и болота. Только безумец осмелится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ривненщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", - отметил глава ОВА.

Война в Украине - угроза из Беларуси

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное наступление в Украну. Российские войска заходили на нашу территорию также через Беларусь - пострадали Киевская и Черниговская области. В конце марта украинским защитникам удалось вытеснить российских захватчиков из этих регионов.

Впрочем, угроза повторного наступления россиян с территории Беларуси не исчезла. В последние недели разговоры об этом лишь активизировались.

В Государственной пограничной службе Украины в конце декабря рассказали, что в Беларусь стянули более 10 тысяч солдат РФ. Россия активно стягивает в Беларусь не только живую силу, но и военную технику. В начале января стало известно, что в Беларусь привезли из России грузовики, на которых есть символы"Z". Также под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.

По словам оппозиционной белорусской журналистки Натальи Радиной, от военных Беларуси поступают данные, что нападение на Украину будет. Она добавила, что неизвестно, будет ли новое наступление на Украину осуществляться именно с беларуской территории.

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