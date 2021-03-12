Глава украинской делегации в ТКГ считает, что когда речь идет о вопросах войны, суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, - надо встречаться на уровне глав государств.

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что поддерживает проведение встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Российской Федерации Владимира Путина в формате "с глазу на глаз", если такие переговоры будут согласованы обеими сторонами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал во время общения с журналистами по случаю открытия новой инсталляции "Взгляд в прошлое" к годовщине Куреневской трагедии в Бабьем Яру.

"Вы видите, есть разные мнения по этому поводу, мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. Во всяком случае, станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься. Она будет обнародована. И любые манипуляции тогда отходят на задний план. А все остальное становится второстепенным. Главное - достичь цели", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ уточнил, что считает "реально возможной" двустороннюю встречу президентов Украины и РФ.

"Вот вопросы, формат, тема встречи - это должны готовить министры иностранных дел, специальные люди, которые всегда готовят встречи президентов, И если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, и Зеленский с повесткой дня согласится, тогда встреча должна состояться", - добавил Кравчук.

Следующий "нормандский" саммит: что известно

9 марта Зеленский заявил, что проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран "нормандского формата", если их саммит постоянно откладываться. 10 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он "лежит на столе" и ждет согласования со стороны РФ как участника переговоров в "нормандском формате". В декабре 2019 года в Париже состоялся последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Затем саммит планировали провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся. По словам Ермака, Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.

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Автор: Виталий Саенко