По его словам, удары по российским стратегическим объектам в глубоком тылу будут продолжаться.

Украина намерена увеличить атаки на объекты в глубоком тылу России, ожидая поставок западного вооружения.

Об этом заявил начальник штаба обороны, командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью Financial Times, признав, что страна столкнулась с "тяжелой" борьбой с активным российским наступлением.

Радакин заметил, что мрачная "картина" войны не учитывает более длительных тенденций в пользу Киева. К ним относятся последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные дальнобойные удары Украины и "полная неспособность" Москвы перекрыть жизненно важный экспорт зерна Киевом через Черное море.

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Британский адмирал подчеркнул, что люди должны прекратить "поздравлять Россию" и верить, что она "каким-то образом имеет большие преимущества".

Во время почти шестимесячного перерыва в финансировании Киева США, российские войска продолжали наносить удары по Украине из тяжелой артиллерии, ракет и беспилотников, достигая при этом некоторых ограниченных территориальных достижений.

Чтобы перехватить инициативу, украинские командиры умоляли Запад предоставить больше дальнобойного высокотехнологичного оружия. Киев также пытался нанести все более амбициозные удары внутри России по производственным мощностям и энергетической инфраструктуре.

В качестве значительного стимула для Украины Вашингтон согласился предоставить ATACMS, тайно отправив партию в начале этого месяца. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, в среду заявил, что теперь, "поскольку у нас есть дополнительные полномочия и деньги", будет отправлено больше вооружения.

"Я верю, что это изменит ситуацию", - сказал он.

Но после длительных дебатов президент США Джо Байден все же приказал своей команде в Белом доме обеспечить, чтобы ATACMS использовали только на территории Украины.

Зато Радакин не высказывал никаких сомнений относительно украинских атак и диверсий в России.

"Поскольку Украина получает больше возможностей для ведения дальнего боя, ее способность продолжать все больше глубоких операций (на территории РФ - УНИАН) станет характерной чертой", - сказал Радакин, добавив, что эти атаки "бесспорно имеют эффект".

На этой неделе правительство Великобритании увеличило военную помощь Киеву до 3 миллиардов фунтов (3,7 млрд долларов). Британия подписала долгосрочные контракты с поставщиками оборонной промышленности.

"Можно сожалеть, почему это (долгосрочные контракты - УНИАН) не произошло раньше, но на некоторые вещи нужно время. Идея о том, что инвестирование в оборонную промышленность Великобритании неэтично, является оскорбительной", - сказал Радакин, говоря об экологических, социальных и управленческих инвестициях.

Адмирал сказал, что эти долгосрочные контракты на поставку позволили Министерству обороны Великобритании глубоко разобраться в своих собственных арсеналах и передать Киеву больше возможностей, включая более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также еще один транш Storm Shadow большой дальности.

После месяцев неопределенности относительно стратегии Запада в Украине Радакин с оптимизмом комментировал тенденцию в НАТО больше тратить на оборону. Украина также считает, что последний раунд поддержки в значительной степени поможет стабилизировать ухудшающееся положение.

"Россия смогла нанести более эффективные удары на большом расстоянии, чем в прошлом году", - признал адмирал.

Радакин также отверг критику, что Запад не имел общего плана относительно того, как помочь Киеву достичь победы, а вместо этого лишь предоставил ему достаточную военную помощь, чтобы предотвратить поражение.

"Не ждите, что кто-то публично скажет: "Это план А, В и С". Некоторые элементы военного подхода Украины будут скрыты, некоторые из них будут продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые также будут зависеть от более фундаментальных аспектов", - сказал он.

Атаки на территорию РФ - детали

В ночь на 24 февраля жители российского Липецка заявили о звуках взрывов в городе. По словам горожан, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината. Впоследствии стало известно, что удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке в РФ организовали сразу две украинские спецслужбы: СБУ и ГУР.

Этой ночью нефтяные объекты на территории РФ атаковали ударные беспилотники. На территории города Липецк упал дрон, в Смоленской области горела нефтебаза, а в Воронеже пылал НПЗ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что БПЛА упал в промышленной зоне города Липецка, но жертв нет. На месте работали экстренные службы.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе атаковали нефтебазу. Из-за этого произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

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