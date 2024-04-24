Повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки в России был атакован Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбах.

Там отметили, что в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Утверждается, что такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

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Стоит отметить, что Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов.

Атаки на территорию РФ - детали

Этой ночью нефтяные объекты на территории РФ атаковали ударные беспилотники. На территории города Липецк упал дрон, в Смоленской области горела нефтебаза, а в Воронеже пылал НПЗ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что БПЛА упал в промышленной зоне города Липецка, но жертв нет. На месте работали экстренные службы.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе атаковали нефтебазу. Из-за этого произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

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