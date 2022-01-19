В стране-агрессоре этот шаг называют "обоснованным и морально оправданным".

Проект постановления с просьбой о признании так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики внесли в Госдуму РФ.

Полный текст документа опубликовало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем озвучена просьба признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в проекте обращения.

Авторы обращения называют соответствующее решение "обоснованным и морально оправданным". Они уверены, что за годы оккупации незаконными вооруженными формированиями РФ были сформированы "демократические органы и государство со всеми атрибутами легитимной власти".

Также депутаты настаивают на скорейшем проведении переговоров "в целях создания правовой основы межгосударственных отношений" и построения сотрудничества в различных сферах, включая сферу безопасности.

Такой шаг должен создать основания для "защиты" жителей оккупированной территории от "политики геноцида".

Представитель КПРФ Казбек Тайсаев ранее высказал уверенность в том, что инициатива будет поддержана и реализована в ближайшее время, писали российские СМИ. Он также провел аналогии с Южной Осетией и Абхазией.

Реакции Кремля пока нет - пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не читали документ.

Признание "ЛДНР" Россией

В ноябре 2021 года Путин подписал указ об "оказании гуманитарной поддержки" населению оккупированных Россией отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

В частности, Путин поручил правительству РФ в месячный срок предпринять ряд мер, смягчающих условия допуска на российский рынок товаров с ОРДЛО. Речь идет, в частности, о допуске таких товаров к госзакупкам наравне с российскими.

Кроме того, правительству РФ также в месячный срок поручено обеспечить признание в России действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими на оккупированной Россией территории Донбасса.

Глава МЗС Украины тогда осудил подписание указа.

"Он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – подчеркнул Кулеба.

В 2014 году российская сторона начала раскачивать ситуацию на Донбассе и поддержала боевиков, которые потом захватили часть востока Украины и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Боевики не раз заявляли о том, что видят псевдореспублики в составе России.

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