Проект постановления с просьбой о признании так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики внесли в Госдуму РФ.
Полный текст документа опубликовало российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем озвучена просьба признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в проекте обращения.
Авторы обращения называют соответствующее решение "обоснованным и морально оправданным". Они уверены, что за годы оккупации незаконными вооруженными формированиями РФ были сформированы "демократические органы и государство со всеми атрибутами легитимной власти".
Также депутаты настаивают на скорейшем проведении переговоров "в целях создания правовой основы межгосударственных отношений" и построения сотрудничества в различных сферах, включая сферу безопасности.
Такой шаг должен создать основания для "защиты" жителей оккупированной территории от "политики геноцида".
Представитель КПРФ Казбек Тайсаев ранее высказал уверенность в том, что инициатива будет поддержана и реализована в ближайшее время, писали российские СМИ. Он также провел аналогии с Южной Осетией и Абхазией.
Реакции Кремля пока нет - пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не читали документ.
Признание "ЛДНР" Россией
В ноябре 2021 года Путин подписал указ об "оказании гуманитарной поддержки" населению оккупированных Россией отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.
В частности, Путин поручил правительству РФ в месячный срок предпринять ряд мер, смягчающих условия допуска на российский рынок товаров с ОРДЛО. Речь идет, в частности, о допуске таких товаров к госзакупкам наравне с российскими.
Кроме того, правительству РФ также в месячный срок поручено обеспечить признание в России действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими на оккупированной Россией территории Донбасса.
Глава МЗС Украины тогда осудил подписание указа.
"Он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – подчеркнул Кулеба.
В 2014 году российская сторона начала раскачивать ситуацию на Донбассе и поддержала боевиков, которые потом захватили часть востока Украины и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Боевики не раз заявляли о том, что видят псевдореспублики в составе России.