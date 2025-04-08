'Никогда не сдаются': украинский командир рассказал о боях с северокорейцами на Курщине

Командир 225-го отдельного штурмового полка считает, что Курская операция оказалась успешной.

Как известно, северокорейские войска участвовали в боях в Курской области на стороне РФ. В КНДР до сих пор отрицают, что отправляли в Россию своих солдат, но западные и украинские разведывательные службы давно подтвердили это.

Командир 225-го отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев рассказал в интервью ABC News о противостоянии с северокорейцами на Курщине. По его словам, солдаты КНДР воюют не так, как россияне.

Первый "опыт общения" с северокорейцами

Ширяев поделился, что его первый "опыт общения" с военными из Северной Кореи был на соприкосновения у деревни Кругленькое в Курской области в конце 2024 года. Населенный пункт расположен примерно в 12 километрах от украинской границы.

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"Они пытались провести штурм ротной группой. Мы были готовы. Мы немного отступили и создали минное поле. А когда северокорейцы подорвались на минах, мои ребята просто пристрелили их", - вспоминает Ширяев.

Солдаты КНДР никогда не сдаются

По словам майора, в следующие месяцы подразделения КНДР стали "элитным" штурмовым отрядом в рамках усилий России по вытеснению украинских военных из Курской области. Он подчеркнул, что северокорейцы были более бесстрашными, чем россияне.

"Они (северокорейцы - УНИАН) не сдаются. Я не помню ни одного случая, чтобы нам удалось взять их в плен. Мы взяли несколько человек, которые уже были ранены, но я думаю, что они умерли от ран", - рассказал журналистам Ширяев.

Успех Курской операции

Кроме того, командир 225-го отдельного штурмового полка считает, что Курская операция оказалась успешной, несмотря на то, что закончилась отступлением.

"Они (россияне и северокорейцы - УНИАН) потеряли много личного состава, как восстановимых, так и безвозвратных потерь. Они потеряли много техники, большая часть их инфраструктуры была повреждена, что означает, что им придется ее восстанавливать. А это тоже дорогого стоит. И это также ослабляет Россию", - объяснил военный.

Ширяев отметил, что изначально не особо верил в успех Курской операции. Тем не менее он доволен тем, что она прошла именно так.

"В самом начале у меня был скептический взгляд на это. Я горжусь тем, что мы первыми перенесли бои на российскую землю", - сказал майор о своем полке, состоящем из пяти батальонов общей численностью около 5500 солдат.

Северокорейцы воюют не так, как россияне

Военный добавил, что опыт 225-го полка отражает более широкую траекторию боевых действий северокорейцев в Курской области. Он считает, что солдаты КНДР быстро стали ведущим элементом российских атак.

"Они всегда использовались в штурме, а русские затем использовались для закрепления позиций, которые заняли корейцы. Они лучше всех подготовлены с точки зрения физической подготовки. Они хорошие стрелки. Они не боятся вступать в бой с беспилотниками - они сбивают беспилотники из пушек. Они не оставляют своих раненых. Они всегда стараются их эвакуировать", - добавил майор.

Ширяев поделился, что в отличие от россиян, северокорейцы более преданы, и героическая смерть на поле боя - это то, чем они гордятся. По его словам, российских солдат же приходится заставлять идти в бой.

В издании напомнили, что в апреле россиянам удалось выбить большую часть украинцев из Курской области. Они были вынуждены спешно отступить из Суджи после наступления российских и северокорейских войск.

Ширяев уверен, что украинские войска должны были адаптироваться к своим новым врагам - Северной Корее. Он подчеркнул, что с военными КНДР "можно воевать, если хорошо подготовиться":

"Нужно создавать им препятствия. Нужно создать минное поле, и наши ребята должны быть достаточно уверены в себе, чтобы пойти и добить их после того, как они наступят на мины или попадут под любой тип артиллерийских снарядов, которые поставляют нам наши американские партнеры".

Никакой жалости к врагу

Майор добавил, что его не беспокоят любые предположения о том, что северокорейских солдат отправили воевать в Россию, введя их в заблуждение.

"Я не испытываю жалости ни к кому, кто ведет войну против моей страны. Для меня северокорейцы - враги, и они враги моей страны... Также я не думаю, что они не понимают, где оказались. Не может быть, чтобы они просто не знали или не понимали, куда попали", - сказал он.

Ширяев подчеркнул в разговоре с журналистами, что не уважает северокорейских солдат. Он заявил, что война - "не какой-то турнир или церемониальный поединок между рыцарями".

Война затянется еще надолго

Кроме того, Ширяев считает, что война затянется еще надолго. Он не верит в то, что боевые действия удастся завершить при поддержке администрации президента США Дональда Трампа в ближайшее время, хотя очень хочет этого.

"Все мы, конечно, стремимся к миру. Но когда люди начинают говорить о потере территорий, это очень болезненный, очень чувствительный вопрос", - добавил майор.

Ширяев заявил, что украинцы должны рассматривать прекращение огня как возможность подготовиться к продолжению борьбы. Он заверил, что с таким соседом Украине нужно постоянно быть начеку.

Бои в Курской области - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ сдерживают в Курской области 64 тысячи россиян. Он также подтвердил присутствие Сил обороны Украины "не только на территории Курской области" России.

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