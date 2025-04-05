По словам аналитика, Северная Корея продолжает предоставлять РФ оружие, однако с войсками не спешит.

На данный момент нет причины считать, что РФ начала перебрасывать войска КНДР для усиления своего наступления на Херсон или Запорожье. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо".

"Сообщение о том, что РФ может привлечь военных из КНДР для наступления на Херсон и Запорожье, больше по характеру напоминают "услышал звон да не знаю где он". Поскольку еще недели две назад в социальных сетях появились фото группы вагонов в районе Джанкоя. Важно - не эшелоны, а группа вагонов. На этих вагонах было что-то похожее на пусковые установки к артсистеме КНДР и несколько САУ Koksan", - подчеркнул аналитик.

По его словам, появление САУ Koksan на поле боя не является приятным для Украины, поскольку она имеет дальность стрельбы 40 км обычным боеприпасом и до 60 км активно-реактивным снарядом.

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"То есть, россияне явно на такую систему облизывались. Потому что это САУ с очень высокими характеристиками. Россияне просили у КНДР САУ Koksan для того, чтобы перестрелять натовскую артиллерию ВСУ", - отметил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, несмотря на то, что Северная Корея поставляет оружие России, предоставлять больше своего личного состава страна не хочет.

"Впрочем, это не эшелоны таких САУ, а лишь группа вагонов. На основе этого писать большими буквами о том, что северокорейские войска идут на Запорожье или Херсон немного, мягко говоря, преждевременно. КНДР очень щедро поставляет своим российским товарищам боеприпасы и артиллерийские системы, но за это она что-то просит. Во-вторых, КНДР все равно не готова давать своих людей. Получается, что один людоедский режим не спешит давать своих людей другому такому же режиму", - подытожил обозреватель.

Войска КНДР в Украине - что известно

Ранее издание ZDF писало, что Россия может развернуть войска КНДР в Украине. В частности в сети появилось видео, на котором видно несколько единиц северокорейских тяжелых артиллерийских установок "Коксан", которые транспортируют по железной дороге в северную часть Крыма.

"Документально подтвержденное присутствие артиллерийских комплексов "Коксан" на украинской территории является предвестником политически значимой эскалации, то есть вероятного быстрого боевого развертывания северокорейских сухопутных войск в Украине", - написали в материале.

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