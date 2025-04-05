На данный момент нет причины считать, что РФ начала перебрасывать войска КНДР для усиления своего наступления на Херсон или Запорожье. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо".
"Сообщение о том, что РФ может привлечь военных из КНДР для наступления на Херсон и Запорожье, больше по характеру напоминают "услышал звон да не знаю где он". Поскольку еще недели две назад в социальных сетях появились фото группы вагонов в районе Джанкоя. Важно - не эшелоны, а группа вагонов. На этих вагонах было что-то похожее на пусковые установки к артсистеме КНДР и несколько САУ Koksan", - подчеркнул аналитик.
По его словам, появление САУ Koksan на поле боя не является приятным для Украины, поскольку она имеет дальность стрельбы 40 км обычным боеприпасом и до 60 км активно-реактивным снарядом.
"То есть, россияне явно на такую систему облизывались. Потому что это САУ с очень высокими характеристиками. Россияне просили у КНДР САУ Koksan для того, чтобы перестрелять натовскую артиллерию ВСУ", - отметил Киричевский.
Эксперт подчеркнул, несмотря на то, что Северная Корея поставляет оружие России, предоставлять больше своего личного состава страна не хочет.
"Впрочем, это не эшелоны таких САУ, а лишь группа вагонов. На основе этого писать большими буквами о том, что северокорейские войска идут на Запорожье или Херсон немного, мягко говоря, преждевременно. КНДР очень щедро поставляет своим российским товарищам боеприпасы и артиллерийские системы, но за это она что-то просит. Во-вторых, КНДР все равно не готова давать своих людей. Получается, что один людоедский режим не спешит давать своих людей другому такому же режиму", - подытожил обозреватель.
Войска КНДР в Украине - что известно
Ранее издание ZDF писало, что Россия может развернуть войска КНДР в Украине. В частности в сети появилось видео, на котором видно несколько единиц северокорейских тяжелых артиллерийских установок "Коксан", которые транспортируют по железной дороге в северную часть Крыма.
"Документально подтвержденное присутствие артиллерийских комплексов "Коксан" на украинской территории является предвестником политически значимой эскалации, то есть вероятного быстрого боевого развертывания северокорейских сухопутных войск в Украине", - написали в материале.