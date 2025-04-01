По словам Романенко, о стабилизации ситуации на фронте речь пока не идет.

Сейчас в Курской области (РФ) продолжаются бои, Силы обороны контролируют около 90 кв. км. Как пояснил в эфире Ранок.LIVE генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко, это своеобразная "буферная зона".

По его словам, бои на Курском направлении еще не завершились.

"На Курщине действия еще не завершены. Там еще контролируется где-то 90 кв. км, плюс-минус такая себе буферная зона. Это именно та, за которую Путин говорил, что они хотят сформировать на Сумщине, и там (на Курском направлении - УНИАН) идут интенсивные боевые действия. И вообще надо сейчас рассматривать действия для Сил обороны Украины в комплексе на Курщине, Сумщине и Белгородщине - не только прямое участие дополнительных сил подразделений в этих регионах, а также действия асимметричного порядка...", - высказал мнение генерал.

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Он добавил, что война - очень сложное явление, в котором редко бывает однозначная победа, но такие операции влияют опосредованно - ломают планы, заставляют врага распыляться. Романенко добавил, что сейчас рано говорить о стабилизации ситуации, ведь РФ готовится наступать на Сумщину, Харьковщину и Запорожье, активизируется на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

"Можно говорить о стабилизации в том случае, когда будет выполнена задача по остановке продвижения врага. А враг наоборот - планирует наступательные действия более масштабного порядка именно на Харьковщине, Сумщине, Запорожье... Активизация произошла и на Покровском направлении, и Новопавловском, и в районе Лимана, а также на севере от Купянска...", - перечислил Романенко.

Новое наступление россиян

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что сейчас в приоритетах армии РФ захват Донецкой области, и одновременно кремлевский диктатор Владимир Путин приказал восстановить контроль над территориями Украины, из которых ранее оккупантов выбили ВСУ. Военный сказал, что сейчас увеличилась активность врага на Лиманском и Краматорском направлениях, в районе Торецка россияне пытаются прорвать оборону Сил обороны Украины. На данном этапе Покровск - наиболее активная зона боевых столкновений, также враг пытается прорвать Новопавловское направление.

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