В Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях.

Корабельная группировка российских оккупантов оставила на патрулировании два корабля, остальные - на базах в Крыму.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные - восстанавливают силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не уменьшает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис.

"Коллаборационная власть, назначенная из некомпетентных лиц, не способна решать административные и экономические вопросы. Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочего уже даже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты изыскивают способы уйти от ответственности и навязанных обязанностей в Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не имея сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет.

"А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела. Рашисти ретировались", - констатировали в ОК "Юг".

По Николаеву среди ночи оккупанты снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч", в результате чего поражены объекты пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеские позиции атакованы 36 раз. Потери врага уточняются", - отметили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море. Суммарно на их борту имеется не менее 30 крылатых ракет.

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