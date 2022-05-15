Утром 15 мая российские оккупанты ударили по объекту военной инфраструктуры на Львовщине. Крылатые ракеты запустили из акватории Черного моря, вероятно, с подводных лодок.
Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".
"Рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся, вероятно, с подводных лодок", - говорится в сообщении.
Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая жителей Львовской области разбудила серия взрывов. В небе очевидцы заметили следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.
Позже во Львовской области заявили, что ракеты попали в военный объект. Больше деталей не сообщалось.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Отобьем и Донецк, и Луганск": в МВД рассказали, почему ВСУ не ускоряют контрнаступление
- Корабельная группировка РФ оставила на патрулировании два корабля, остальные-на базах в Крыму
- Оккупанты из миномета ударили по Сумской области (фото)