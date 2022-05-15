Две крылатые ракеты оккупантов удалось уничтожить в небе.

Утром 15 мая российские оккупанты ударили по объекту военной инфраструктуры на Львовщине. Крылатые ракеты запустили из акватории Черного моря, вероятно, с подводных лодок.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

"Рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся, вероятно, с подводных лодок", - говорится в сообщении.

Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая жителей Львовской области разбудила серия взрывов. В небе очевидцы заметили следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.

Позже во Львовской области заявили, что ракеты попали в военный объект. Больше деталей не сообщалось.

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