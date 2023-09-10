Если российский диктатор добьется успеха, такой тип зла станет нормой во всем мире, предупредила заместителя госсекретаря Штатов.

Украинское контрнаступление продолжается, и США впечатлены тем прогрессом, которого смогли достичь защитники Украины.

РФ создала защиту, которая является крупнейшей за 100 лет, и необходимо понять, что украинскому государству необходимо, чтобы с ней справиться, рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на ежегодном собрании "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"Это контрнаступление длилось километр за километром, но мы впечатлены достигнутым прогрессом, особенно на юге", - заявила заместитель госсекретаря.

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По ее словам, американская сторона объяснила все европейским, азиатским и африканским партнерам, какие негативные последствия грозят глобальной безопасности, если Украине не одержит победу в войне.

"Если Украина не победит, если Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) добьется успеха, этот тип зла станет нормой во всем мире. Украина стоит на правой стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", - подчеркнула Нуланд.

Контрнаступление 2023 в Украине - сегодня это стоит знать

Власти нашей страны в начале июня подтвердили, что украинское контрнаступление стартовало. Наши воины освободили немало территории на юге нашей страны и на востоке. В начале августа в Минобороны Украины сообщили, что на южной части украинского государства от оккупантов освободили более 200 квадратных километров территории.

РФ понесла на украинское земле огромные потери. Общие потери врага на 10 сентября 2023 года составляют приблизительно 268 тыс. 630 захватчиков.

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