В РФ мобилизация 2023 продолжается разными путями, предупредил эксперт.

Армия Украины делает правильно, что не бросает в бой против российских захватчиков все свои сыли.

Для того, чтобы украинское контрнаступление получило темп и масштаб, союзникам нужно было увеличить Киеву поставки оружия, однако этого не произошло, рассказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде телеведущей Наталье Мосейчук.

"…я считаю, что украинская армия делает верно - она не бросает в бой, сломя голову, все свои силы и не сжигает их в топке войны, что делает Россия", - сказал эксперт.

Собеседник добавил, что у РФ есть серьезное преимущество в живой силе, поэтому она может себе позволить так называемые "мясные штурмы". "Мобилизационные мероприятия в России продолжаются различными путями - это арестованные, это добровольцы, это позволяет мобилизовать от 60 до 80 тысяч человек в месяц, не напрягаясь…", - заявил аналитик.

Контрнаступление Украины 2023 - новости, которые стоит знать

Украинские власти в начале июня подтвердили, что контрнаступательные действия наших защитников и защитниц начались. Вооруженные силы Украины уже освободили от россиян немало нашей территории, в том числе на востоке и юге.

Противник на нашей земле понес колоссальные потери. Общие потери врага на 10 сентября 2023 года составляют приблизительно 268 тыс. 630 оккупантов. Также ликвидировано очень много техники противника, в том числе 4 тыс. 554 танка.

Сегодня стало известно, что, по прогнозу председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, активная фаза контрнаступательных действий ВСУ длиться еще около 40 дней.

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