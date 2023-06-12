Украинские бойцы шаг за шагом отвоевывают территории, отметил эксперт.

Генштаб российской армии принял решение о стягивании всех резервов на Запорожское направление фронта, чтобы попытаться остановить продвижение Сил обороны Украины.

"Генштаб войск РФ задействует последние резервы, даже не так - они снимают войска с других направлений… Я думаю, это нам поможет очень существенно", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ВСУ продолжает наступательные действия, шаг за шагом отвоевывая территории: "Мы не спешим, постепенно… Что самое главное - противник вынужден вводить в бой все больше и больше резервов. По нашим оценкам, этих резервов осталось не так уж и много".

Тем временем, ВСУ добиваются успеха в ходе контрнаступательной операции, а войска РФ отходят, добавил Жданов:

"Наши войска уверенно продвигаются вперед и уверенно удерживают занятые ими позиции… Стоит сказать, что рашистские войска отходят довольно организованно, есть отдельные моменты бегства, оставления позиций, но в общем отвод подразделения осуществляется организовано. Раскрыт секрет, что они в обороне используют прием времен Второй мировой войны - проводную телефонную связь и вестовых, фельдъегерскую почтовую службу. Вестовые сегодня являются системой управления войсками в рашистской армии".

Контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Напомним, председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, заявил, что в ближайшие несколько дней ожидается "большая атака" Украины на Донбассе.

CNN со ссылкой на анализ разведки из открытых источников, пишет, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, но ВСУ продолжают освобождать территории.

Стало известно, что украинские воины освободили село Новодаровка в Запорожской области.