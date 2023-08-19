Украинские воины продолжают контрнаступать на юге, отметили в британской разведке.

Украинские воины и российские оккупанты по всей линии фронта сталкиваются с похожей проблемой.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. В разведке также отметили, что в течение прошлой недели большая часть линии фронта осталась неизменной.

"Однако на юге украинские силы продолжали свое наступление вдоль течения реки Мокрые Ялы, обезопасив село Урожайное в условиях жесткого российского сопротивления", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечает разведка, на севере российские силы продолжали осуществлять разведывательные атаки в районе Купянска, но не достигли значительных успехов.

"По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожей проблемой: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, одновременно имея ограниченные непривлеченные войска для начала новых атак", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа стало известно, что украинские военные в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов Урожайное Донецкой области.

Утром 19 августа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши бойцы продолжают вести контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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