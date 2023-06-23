После подрыва Каховской ГЭС российские захватчики начали ротации своих войск на восток Украины. Сейчас самые активные боевые действия там продолжаются на Лимано-Купянском направлении, тогда как в Бахмуте относительное затишье.

Враг стягивает силы на восток, чтобы не потерять Бахмут. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По словам Череватого, основные усилия сейчас враг направляет на попытки штурмов на Лимано-Купянском направлении.

"Враг частично перемещает свои подразделения на Бахмутское направление, в том числе воздушно-десантные подразделения. Это четко показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение после 10 месяцев борьбы", - отметил он.

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Он добавил, что за последние сутки на Бахмутском направлении враг не проявлял активность, однако обстреливал украинские позиции из артиллерии.

Бои за Бахмут - главное

Сергей Череватый рассказал, что уменьшение интенсивности боевых действий на Бахмутском направлении связано с тем, что враг проводил ротационные мероприятия.

В конце мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выводит своих наемников из Бахмута, вместо них туда зашли регулярные войска РФ.

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Украинские войска продвинулись на двух направлениях южного фронта и сейчас закрепляются на занятых позициях.

Однако враг сосредоточил усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

В то же время в ночь на пятницу, 23 июня, российские захватчики запустили по украинской территории ракеты из четырех бомбардировщиков Ту-95МС. Противники использовали ночью не только крылатые ракеты Х-101/Х-555, но и дроны-камикадзе типа Shahed.

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