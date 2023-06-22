Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, почему на Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность атак российских захватчиков.
"На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия. Также туда зашли подразделения Воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер", — сказал Череватый в эфире национального телемарафона новостей.
По словам спикера, 21 июня захватчики обстреляли украинские позиции 389 раз с использованием артиллерии. Противник совершил 4 боестолкновения и два авианалета. В результате безуспешных попыток россияне понесли серьезные потери: 69 оккупантов были уничтожены, 43 — получили ранения, один оккупант был взят в плен.
Ситуация в районе Бахмута
За город долгие месяцы продолжались кровавые и жестокие бои. Однако, в конце мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выводе своих наемников из Бахмута и ситуация изменилась. ВСУ начали выбивать оккупантов с ранее занятых позиций и продвигаться в населенных пунктах вокруг города.
Недавно украинские снайперы уничтожили влиятельного российского офицера на Бахмутском направлении.
По данным Bild, оккупанты потеряли контроль над частью Бахмута под давлением ВСУ.