Украинские военные за сутки уничтожили на этом направлении десятки россиян.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, почему на Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность атак российских захватчиков.

"На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия. Также туда зашли подразделения Воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер", — сказал Череватый в эфире национального телемарафона новостей.

По словам спикера, 21 июня захватчики обстреляли украинские позиции 389 раз с использованием артиллерии. Противник совершил 4 боестолкновения и два авианалета. В результате безуспешных попыток россияне понесли серьезные потери: 69 оккупантов были уничтожены, 43 — получили ранения, один оккупант был взят в плен.

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Ситуация в районе Бахмута

За город долгие месяцы продолжались кровавые и жестокие бои. Однако, в конце мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выводе своих наемников из Бахмута и ситуация изменилась. ВСУ начали выбивать оккупантов с ранее занятых позиций и продвигаться в населенных пунктах вокруг города.

Недавно украинские снайперы уничтожили влиятельного российского офицера на Бахмутском направлении.

По данным Bild, оккупанты потеряли контроль над частью Бахмута под давлением ВСУ.

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