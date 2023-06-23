Украинские воины также ликвидировали вражеский беспилотник-шпион.

В ночь на пятницу, 23 июня, российские захватчики запустили по украинской территории ракеты из четырех бомбардировщиков Ту-95МС.

Вражеская авиация осуществила пуски из района Каспийского моря около полуночи, было запущено 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. По их данным, все вражеские крылатые ракеты были уничтожены, большинство из них ликвидированы в Хмельницкой области.

"Ночью 23 июня 2023 года противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области", - отметили в Воздушных силах.

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Кроме ракет, россияне запускали дрон-шпион, его также ликвидировали.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники использовали ночью не только крылатые ракеты Х-101/Х-555, но и дроны-камикадзе типа Shahed.

"За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", три крылатые ракеты Х-22 и четыре дрона-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны три дрона-камикадзе были уничтожены", - отметили в Генштабе.

Враг в течение суток также совершили по украинской земле 49 авиаударов и около полусотни обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетный удар по Украине - сегодня это стоит знать

В ночь на 23 июня во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Хмельницкой области слышали взрывы. В ВСУ предупреждали, что в Запорожской и Днепропетровской областях была угроза применения врагом беспилотников типа Shahed с южного направления.

Впоследствии всей территории нашего государства угрожала ракетная опасность. Позже в сети распространили фейк якобы о взрывах во Львове, на самом деле в регионе было спокойно.

Стоит отметить, что по состоянию на 22 июня были уничтожены 1 214 крылатых ракет противников и 3 438 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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