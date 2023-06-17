Военнослужащий назвал это новым вызовом для ВСУ.

Наибольшая сложность для контрнаступления ВСУ на южном направлении фронта состоит в том, что там российские войска начали строить оборонительные сооружения еще с марта 2022 года.

"Такого рода насыщения российских военных не было, когда мы деоккупировали Херсонщину. Поэтому для нас это новый вызов", - отметил военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс, передает 24 канал.

Отмечается, что речь идет о 130 километрах непрерывной линии обороны, в две - три линии, с применением бетонных конструкций. И чтобы преодолеть такую оборону, нужно работать на расстоянии: уничтожать логистические узлы россиян и увеличивать дистанцию разрыва передовых линий от линий обеспечения

"На Запорожском направлении это может использоваться как один из действенных элементов, но будем искать какие-то новые инструменты влияния на россиян, согласно планам нашего военного руководства", - добавил боец.

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на участвовавших в наступлении украинских бойцов писала, что ВСУ еще не вышли на основные оборонительные рубежи России, в первые дни потери ВСУ были значительные.

Sky News отмечали, что Украине для успешного контрнаступления будет необходима качественная поддержка с воздуха. Запад же предоставил ВСУ финансовую и военную поддержку, но от немедленных поставок истребителей F-16 отказался.