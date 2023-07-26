В селе Старомайорское украинские спецназовцы сражались с российскими десантниками и одержали победу.

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины проводили зачистку села Старомайорское Донецкой области, был бой с членами российского 247-го парашютно-десантного полка.

Противники потерпели поражение и были вынуждены сдаться в плен, сообщили ССО в своем канале в Telegram. По их данным, в населенном пункте базировалось подразделение вражеских десантников, и с ним боролись украинские воины тактической группы 3-го отдельного полка спецназначения.

"Во время зачистки населенного пункта группа ССО Украины обнаружила штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно-десантного полка РФ. Также в телефоне одного из уничтоженных оккупантов обнаружили список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения", - говорится в сообщении.

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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что наши защитники и защитницы двигаются вперед на южном направлении. Кроме того, украинские воины имеют успехи на Донбассе.

В середине июля стало известно, что наши бойцы зашли в Старомайорское, и там продолжаются уличные бои. 26 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины имели успех в районе этого населенного пункта.

Стоит отметить, что россияне оккупировали Старомайорское после того, как совершили полномасштабное вторжение в Украину. Село находится на границе Донецкой и Запорожской областей.

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