Враг продолжает оказывать мощное сопротивление.

У Силы обороны Украины есть успехи в районе Старомайорского на южном фронте.

Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, здесь украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Вместе с тем, по словам спикера, россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работиного в Запорожской области.

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"Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы", – акцентирует Ковалев.

Ситуация в Старомайорском - последние сообщения

Небольшое село Старомайорское находится в Волновахском районе Донецкой области – на границе с Запорожской областью. Во время полномасштабного вторжения российских захватчиков село было оккупировано.

В июле 2023 года украинские силы зашли в Старомайорское, там продолжались тяжелые уличные бои с тактическим успехом.

На этой неделе украинским военным удалось продвинуться на 750 метров вглубь в районе Старомайорского.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень объяснял, что Старомайорское возвышается над местностью и по нему течет река Мокрые Ялы, что делает населенный пункт важной господствующей точкой для огневого контроля.

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