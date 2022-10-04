Речь идет о Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой Александровке, Малой Александровке и Давидовом Броде.

В оперативном командовании "Юг" официально подтвердили уход 8 населенных пунктов на Херсонщине.

Об этом сообщает командование в Facebook.

"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализованной военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района", - говорится в сообщении.

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Речь идет о Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой Александровке, Малой Александровке и Давидовом Броде.

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

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