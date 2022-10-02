Ликвидировано 38 российских военных.

На юге вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил спикер оперативного командовании "Юг" Владислав Назаров.

"Продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Силами обороны продолжается осуществление огневого поражения позиций, сил и средств противника, предотвращение введения в бой его резервов. В частности продолжается огневой контроль мостов и переправ, поражение логистических центров и пунктов базирования вражеских подразделений", - сказал он. Видео дня

Назаров отметил, что враг сосредотачивает основные усилия на удержании захваченных территорий, нанесении потерь Силам обороны и сдерживании наступательных действий ВСУ.

При этом враг активно использует дроны-камикадзе и беспилотные летальные аппараты-разведчики с целью сбора данных обстановки, нанесения поражения и психологического давления.

По словам Назарова, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга в течение ночи выполнено более полутора сотен огневых задач по районам сосредоточения живой силы и вооружению врага, по вражеским позициям вдоль линии соприкосновения войск и по складам боеприпасов в Херсонском районе.

По подтвержденным данным, ликвидировано 38 российских военных РФ. Потери техники доразведываются.

Контрнаступление ВСУ на юге: актуальные новости

29 августа стало известно, что ВСУ пошли в контрнаступление на юге. У украинских военнослужащих в этот же день получилось прорвать первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В результате успешных жействий бойцов ВСУ оккупанты отошли со своих позиций в Херсонской области.

В разных направлениях на юге украинские защитники продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.