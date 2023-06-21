Ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км. По оценке Рёпке, солдаты уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

Пересохшее Каховское водохранилище может быть плацдармом для украинского наступления, высказался для BILD военный обозреватель Юлиан Рёпке.

Он, в частности, указал на расширение украинского фронта из-за подрыва ГЭС на 200 км.

"Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности", - объяснил Репке.

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Ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км. По оценке Рёпке, солдаты уже сейчас могут пройти по высохшему дну. Колёсная техника там вряд ли проедет, но гусеничная - возможно, считает журналист. "Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", - уверен эксперт.

По его словам, в наступление через водохранилище могут перейти и ВС РФ, если захотят вернуть контроль над всей Херсонской областью.

Контрнаступление ВСУ и подрыв Россией Каховской ГЭС - что стоит знать

В ожидании украинского контрнаступления на юге страны российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС.

Из-за теракта страны-агрессора пострадали десятки населенных пунктов Херсонской области, последствия прочувствовали жители Одесской и Николаевской областей, а также - оккупированного Крыма.

Кроме того, РФ затопила и собственные позиции на левом берегу, ССО даже пришлось спасать тонувший "обменный фонд". Вместе с тем, враг не позволял украинцам эвакуироваться с подтопленных зон под угрозой расстрела лодок, известны случаи мародерства среди оккупантов.

В настоящее время точное количество жертв среди населения вследствие террористических действий России еще устанавливается. Подсчитываются и потери для окружающей среды.

И хотя президент Чехии Петер Павел согласился, что преступление РФ скажется на июньских боях по всей линии фронта, западные аналитики, в свою очередь, отмечали, что на продвижение украинской армии это якобы не повлияет, так как ВСУ не форсировали Днепр.

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