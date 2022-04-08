Мэр Львова Андрей Садовый призвал организовывать подобные акции под всеми дипломатическими учреждениями РФ.

Под консульство РФ во Львове состоялась акция протеста. Активисты и неравнодушные львовяне принесли стиральные машины, мониторы, колонны, сантехнику – все главные символы мародерства российских военных.

Мэр Львова Андрей Садовой у себя в Telegram предложил провести подобные акции под всеми дипломатическими учреждениями РФ. Добавим, что похожая акция уже прошла в Лондоне.

"Вторая армия мира" в Украине массово похищает блендеры, шубы, детские самокаты и цинично кичится награбленным в телефонных разговорах с родными. Мы должны показать настоящее лицо этой армии – армии мародеров", – говорит Ирина Сало, соорганизатор акции.

К слову, российское консульство во Львове не работает с начала войны. Еще 23 февраля его работники сожгли документы на территории дипучреждения и выехали из Львова.

Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты "организовали" рынок в Беларуси, где продают наворованное у украинцев. Также оккупанты пытаются обменять похищенную у украинцев валюту – доллары и евро.

Мародеры из числа российских военных также за день отправили курьерской службой в городе Мозырь более 2 тонн вещей.

Вас также могут заинтересовать новости: