"Точек", по которым ВСУ надо отработать, на полуострове еще много.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге прокомментировала события, которые происходят во временно оккупированном Крыму.

"Нам известно, что там происходят определенные события. Надо понимать, что враг длительное время разворачивал много пунктов базирования по Крымскому полуострову", - сказала она.

Гуменюк добавила, что у Сил обороны, чтобы уничтожить все мощности врага на этой территории, работы еще много.

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"Таких "точек" на карте Крыма еще много и работать нам по ним еще надо долго. Далее продолжаем работать, сезон "бавовны" продолжается. Будет еще много чего информативного и интересного", - подчеркнула военная.

Она также обратилась к блогерам, которые поддерживают ВСУ, с просьбой иметь терпение и понимать, что нельзя обнародовать некоторую информацию в определенное время. Гуменюк подчеркнула, что информацию о боевых действиях могут комментировать только военные.

Удар по Крыму 22 сентября

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Захватчики пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар. Впоследствии в сети появились кадры разрушенного здания штаба. В частности, телеграмм-канал "Mash на волнах" показал, как выглядело здание сразу после ракетного удара.

Также крымские паблики обнародовали фото последствий удара по штабу российского флота. Вероятно, уничтожена крыша и несколько этажей здания.

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