Также вице-адмирал поделился, где работают вертолеты, поддерживающие морскую пехоту.

Командующий Военно-Морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал журналистам о роли, которую сыграла эскадрилья "Байрактаров" в боях за остров Змеиный.

По его словам, морская авиация с первых дней широкомасштабной российской агрессии участвует в боевых действиях вместе со всеми Силами обороны. Началось это с применения "Байрактаров", эскадрилья которых играла очень серьезную роль.

В частности, "Байрактары" работали над сушей Херсонской и Николаевской областей, и над Черным морем. На их счету - уничтожение нескольких патрульных катеров типа "Раптор" и даже вертолет, который подбили во время его приземления на острове Змеиный во время попытки врага доставить туда десант.

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Также вице-адмирал отмечает работу вертолетной эскадрильи, которая предназначена для поддержки морской пехоты.

"Она принимала непосредственное участие в боях на Херсонщине и сейчас там работает и поддерживает пехоту с воздуха, поражая вражеские цели. Кроме этого, сегодня мы имеем некоторые пополнения. Например, получили от наших партнеров вертолеты Sea King. И наши летчики очень быстро овладели этой техникой", - рассказал Неижпапа.

Он отмечает, что в составе отечественных ВМС - это первые вертолеты не советского производства.

"Ниши летчики очень быстро осваивают эту западную технику. И я считаю, что и остальные летчики из воздушных Сил также быстро овладеют летательными аппаратами наших партнеров и в дальнейшем их будут удачно применять", - подчеркивает командующий.

Стратегическое значение острова Змеиный

Остров Змеиный - стратегически важный объект в акватории Черного моря, который административно относится к территориям Одесской области. Россияне его захватили сразу в начале полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Именно в тот день появилась крылатая фраза одного из пограничников о том, куда идти российскому кораблю.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, деоккупация острова проходила в несколько этапов. В первый раз ВСУ не хватило сил, с обеих сторон было много раненых. Вторая попытка, 30 июня, стала успешной.

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