По словам главы ГУР, спецоперация по освобождению стратегически важной части акватории продолжалась в несколько этапов. При первой попытке нашей армии не хватало сил выбить россиян, ведь они задействовали авиацию.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл этапы спецоперации ВСУ по освобождению острова Змеиный, который удалось деоккупировать в четверг, 30 июня, 2022 года.

Подробности в честь годовщины чиновник рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай для проекта "Спецоперация "Змеиный".

Буданов уточнил, что деоккупация острова проходила в несколько этапов: в первый раз нашей армии объективно не хватило сил, ведь с обеих сторон было много раненых. Также в то время оккупанты вызвали для прикрытия вертолеты, что усложнило спецоперацию.

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"Были проблемы с ранеными у них, и у нас. они вызвали вертолеты. Наши отходили с ранеными. Нам объективно не хватало сил в тот момент дожать", - пояснил глава ГУР.

Буданов признал, что тогда оккупанты действовали довольно "профессионально": расстановка сил была примерно 50 на 50 относительно контроля "Змеиного".

Уже при второй попытке, 30 июня, над островом взвился украинский флаг. Миссия стала успешной благодаря частичному успеху первой попытки, она разрушила планы оккупантов относительно полуострова, указал Буданов.

По словам главы ГУР, ВСУ планировали освобождение Змеиного с середины марта 2022 года. Тогда при просчете действий армии помогла техническая документация подразделений противовоздушной обороны.

"Много редких плат, которые мы ищем по всему миру, нам удалось снять с элементов техники ПВО. Мы забрали пульты управления комплексами БПЛА, очень много систем связи разных типов и оружия", - добавил Буданов.

Вчера Украина почтила годовщину освобождения острова Змеиный

Напомним, что вчера Украина почтила годовщину освобождения острова Змеиный и всех героев, отдавших за эту цель жизнь. Их имена вспомнил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

Также кадрами о том, как ВСУ действовали в момент спецоперации на острове показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил всех защитников Украины за преданность и службу.

Остров Змеиный - стратегически важный объект в акватории Черного моря, который россияне заняли 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения. Именно во время тех событий появилась уже крылатая фраза одного из пограничников о "русском военном корабле...".

ВСУ освободили Змеиный в четверг, 30 июня, 2022 года. Этому предшествовало уничтожение корабля-флагмана РФ крейсера "Москва" (14 апреля).

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