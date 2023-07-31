Там находится достаточно крупная группировка российских захватчиков.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко относительно ситуации на Сватовском направлении отмечает, что по военным меркам там "ничего такого". Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о том, что сейчас звучат тревожные новости со Сватовского направления, где есть и бригады Нацгвардии, и насколько сложная там ситуация, Пивненко отметил, что по военным меркам "ничего такого там".

"Ну, это война, она динамичная. Заберем на другом направлении. Перегруппировка, бригады восстанавливаются, те возвращаются, будет все нормально. Ничего там максимально тревожного нет. Они в свое время до Харькова не дошли, и сейчас они даже до этой реки (Оскол – ред.), до которой они хотят дойти, не дойдут", - подчеркнул командующий.

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Также на вопрос, достаточно ли велика группировка у россиян, он отметил, что это действительно так.

"Они его подтягивают уже месяца три туда, взимают и взимают, и взимают. Мы уничтожаем", - сказал Пивненко.

Ситуация на Сватовском направлении - детали

На днях военно-политический обозреватель Александр Коваленко, говоря о ситуации по Лимано-Купянской оси, или как многие просто говорят "Сватово", отметил, что интенсификация оккупантов на этом участке не является сюрпризом.

По его словам, здесь потенциал у России по комплектации и боеспособности лучше во всей зоне боевых действий, но недостаточен для масштабного наступления.

30 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Сватово Луганской области морг переполнен телами погибших российских оккупантов, из-за чего в городе стоит невыносимый трупный запах. Захватчики не вывозят их оттуда уже почти неделю.

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