Коваленко рассказал, что здесь потенциал у РФ по комплектации и боеспособности лучший во всей зоне боевых действий, но недостаточный для масштабного наступления.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что сейчас многие задаются вопросом, что там по Лимано-Купянской оси, или как многие просто говорят "Сватово".

"Последней квинтэссенций абсурдизма стал очередной кульбит от дип-стейта, который сначала целый кусок в районе сёл Надежда-Сергеевка-Твердохлебово-Новоегоровка отнёс к оккупированным территориям, а затем резко перекрасил в серую зону", - написал он.

По его словам, интенсификация оккупантов на этом участке не является сюрпризом.

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"Ещё 12 февраля я пытался пояснить, что наступательные действия РОВ по Лимано-Купянской оси чреваты для них же проблемами. И, последующие месяцы ничего не изменилось. Россияне сейчас в вышеупомянутом треугольнике применяют те силы, которые в первой линии в наступлении не совсем уместны и вообще, начнём даже не с этого", - сообщил эксперт.

Коваленко утверждает, что "наступление" оккупантов началось не как полагается, с разведки боев, а сразу с использованием основным ударных групп, костяком которых были танковые подразделения, в частности 12-й и 13-й ТП 4 ТД.

"Командование РОВ применила сразу свои основные силы, чтобы продавить оборону СОУ, формировавшуюся месяцами и показать результат быстрого продвижения. При этом, данный прорыв был обусловлен и тем, что на поступательные и равномерные штурмы линий обороны СОУ у РОВ нет ресурса. Но, продавливание украинской обороны для оккупантов завершилось тем, что в помощь танковым полкам стали выводить мотострелков 752-го полка. То есть, для прорыва обороны СОУ не хватило основного ударного потенциала и в ход пошли оставшиеся сопутствующие", - добавил он.

Коваленко рассказал, что здесь потенциал у РФ по комплектации и боеспособности лучший во всей зоне боевых действий, но недостаточный для масштабного наступления.

"На протяжении последних недель, РОВ активизировав весь свой потенциал, так и не смогли осуществить продвижение по всей линии фронта, а лишь интенсифицировали атаки по узким направлениям, отдельным локациям, с весьма посредственным результатом, при задействовании главных сил. Когда двигается такая масса сил и средств, то она двигается по инерции, но способна ли держать за счёт инерции темп? Нет. И начинает откатываться. Это не означает, что движения у РОВ нет, это означает, что они развернули наступление не ради наступления, а территории которые им удастся захватить, удержать они не смогут из-за бездарно растрачиваемого ресурса", - написал аналитик.

Ситуация на Сватовском направлении - последние новости

Украинские военные опровергли заявления Минобороны РФ об оккупации трех населенных пунктов на северо-востоке, вблизи Купянская.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", - сказал в комментарии CNN спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос о потерях. По данным ресурса Deep State, оккупанты смогли захватить под свой контроль села Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.