Захватчики также пытаются привлечь в свои вооруженные силы людей с временно оккупированных территорий.

Российское командование пытается разными способами компенсировать потери своего войска на войне в Украине. Оно проводит скрытую мобилизацию, пытается призывать людей на временно оккупированных территориях и готовит резервы из состава 36-й общевойсковой армии.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook.

"Командование оккупационных войск Российской Федерации продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины. Проводится работа по привлечению в ряды вооруженных сил войск агрессора лиц, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины", — заявили в Генштабе.

Для усиления группировок, которые уже находятся в нашей стране, командование РФ формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа. А для транспортировки личного состава и материально-технических средств в пограничные районы враг использует военно-гражданскую авиацию.

Напомним, для проведения скрытой мобилизации в России начали менять законодательство. В так называемых "ДНР" и "ЛНР" командование РФ планирует призывать даже женщин. А мужчинам, которые отказываются отправляться на фронт, угрожают расстрелами. Однако население Донбасса все чаще саботирует приказы оккупантов и активнее сотрудничает с украинской разведкой.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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