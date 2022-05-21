Разведчикам передали информацию о мерах, инициированных Москвой для "поднятия боевого духа".

Жители временно оккупированных территорий активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Отмечается, что на фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день несут оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационной власти.

Вместе с тем жители оккупированных территорий активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины

"После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильно мобилизованные жители Донбасса, мужчины с Донетчины и Луганщины, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ. В российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы", - говорится в сообщении.

Также, как заявило ГУР, недавно в так называемом "МВД ДНР"открылась выставка "Нацизм на Украине".

"Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информацию о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, передали в органы украинской власти сразу несколько десятков патриотически настроенных дончан", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, за огромные потери оккупантов в РФ нет живой силы для пополнения своих войск в Украине. Поэтому хотят привлечь даже женщин.

Также оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.

В ОРДЛО под "мобилизацию" попадают все, кого поймают. Оккупант с проблемами со зрением попал в плен и рассказал, как людей с инвалидностью берут в ряды русских захватчиков.

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