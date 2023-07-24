В ЦНС отмечают, что такие действия в отдельных случаях уже привели к фактическому блокированию работы оккупационных администраций.

Среди коллаборантов на временно оккупированных территориях началась массовая паника после ареста террористов Игоря Стрелкова (Гиркина) и Павла Губарева, сообщает Центр национального сопротивления.

"Среди гауляйтеров распространяется практика взятия "отпусков" по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс "кадровых чисток". В это время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в РФ", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что такие действия в отдельных случаях уже привели к фактическому блокированию работы оккупационных администраций. Однако в Москве не могут повлиять на ситуацию, ведь политика России и стала ее причиной.

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Аресты Гиркина и Губарева - что известно

21 июля сообщалось, что террориста Гиркина-Стрелкова задержали в России, а в его квартире проводят обыски. Впоследствии стало известно, что Мещанский суд Москвы взял его под стражу сроком на два месяца. Также возле здания суда, где избирали меру пресечения Гиркину-Стрелкову, задержали бывшего главаря "ДНР" Павла Губарева.

Эксперты отмечали, что арест Гиркина свидетельствует о резком смещении баланса сил внутри Кремля. Бывший террорист, вероятно, попал под масштабную волну репрессий, направленную на окончательное прекращение любой критики властей в России.

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