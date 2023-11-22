Он подчеркнул, что Украина не готова к такому "мирному плану".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить войну с Россией, но для этого придется отдать оккупантам Донбасс и Крым. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

"Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план по Украине.

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"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его "формуле мира". Я готов [с ним встретиться]. Конечно, если у него есть чёткий мирный план, он может поделиться им со мной", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду на помощь Конгресса США Украине.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты будут с нами в борьбе с российским терроризмом", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - прогнозы

Согласно анализу Time, война РФ против Украины без значимых изменений продлится еще как минимум год. Издание отмечает, что украинские власти не могут отдать РФ захваченную украинскую землю, за защиту которой пали десятки тысяч воинов. При этом Запад мог бы предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому что-то "в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным". Например, обещание профинансировать полную реконструкцию страны, в том числе за счет замороженных российских активов.

При этом отмечается, что никто не скажет с уверенностью, как изменится ситуация в случае, если президентские выборы в США в 2024 году выиграет Дональд Трамп.

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