Враги не отказались от планов захватить столицу.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что основным условием безопасного возвращения в Киев является окончание войны.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев".

При этом, все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка в Украине.

"Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которым есть где проживать за пределами города - не возвращаться, ведь есть опасность, как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника", - сказал он.

Жирнов считает, что враги не отказались от планов захватить столицу.

"Основное условие для безопасного возвращения в Киев - это окончание войны. В противном случае - даже снижение интенсивности боевых действий так же несет опасность", - отметил глава МВА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве принимаются необходимые меры по наращиванию подготовки к обороне города, также осуществляются мероприятия по разблокированию улиц города и улучшению сообщения внутри.

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