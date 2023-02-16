Намерения России начать сейчас широкомасштабное наступление — это скорее желание Кремля, чем реальные возможности путинских войск.

Россия начинает новое наступление на востоке Украины, но США и их союзники скептически относятся к тому, что Москва накопила живую силу и ресурсы, чтобы достичь значительных успехов. Об этом заявили CNN представители США, Великобритании и Украины.

"Это, пожалуй, более амбициозно, чем реалистично", — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Несмотря на увеличение численности российских сил, западные союзники Украины не видят доказательств достаточных изменений в их способности проводить масштабные военные операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий.

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В Вооруженных силах США заявили, что российским военным понадобится время до мая, чтобы восстановить силы для длительного наступления, но российские лидеры хотели бы действовать быстрее. "США теперь считают вероятным то, что российские войска начали двигаться, несмотря на готовность к этому, из-за политического давления со стороны Кремля", — сказал CNN высокопоставленный американский военный чиновник.

Маловероятно, что российские войска будут лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они будут особенно успешными, утверждает высокопоставленный британский чиновник.

"Они собрали достаточно живой силы, чтобы взять один-два небольших города на Донбассе, но это все", — сказал высокопоставленный украинский дипломат.

Просьба Украины относительно западного вооружения из-за планов России атаковать

Поскольку в этом месяце приближается первая годовщина войны, Украина продолжает оказывать давление на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное вооружение для защиты и отпора России. В январе США, Британия и Германия согласились отправить современные боевые танки, но теперь Украина настаивает на истребителях и ракетах большой дальности.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия сейчас концентрирует свои силы и готовится к попытке реванша не только против Украины, но и против свободной Европы и свободного мира. Он сказал, что считает, что новое российское наступление уже началось.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля в Брюсселе, что США не видят признаков того, что Россия "наращивает свою авиацию" накануне воздушной операции против Украины.

"С точки зрения того, накапливает ли Россия свою авиацию для массированной воздушной атаки, мы сейчас этого не видим. Мы знаем, что Россия имеет значительное количество самолетов и много возможностей. Именно поэтому мы подчеркиваем, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны", — отметил он.

Остин также сказал, что ожидает, что Украина "проведет наступление где-то весной".

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