Решение о поставках в Украину немецких танков Leopard было принято с некоторым запозданием. Об этом заявил вице-канцлер – министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Die Zeit.
"Немного поздновато, но, по крайней мере, это [решение] уже принято", — заявил он, комментируя поставки вооружения.
По словам Хабека, сейчас правительство делает всё возможное, чтобы немецкие танки как можно быстрее оказались в руках украинцев, поскольку "все ждут ужасного российского наступления".
В то же время вице-канцлер исключил поставку Украине истребителей в ближайшее время, сославшись на опасения Германии стать непосредственным участником военного конфликта.
"Мы не обсуждаем этот вопрос", — подчеркнул Хабек.
Поставки танков Leopard в Украину
Киев добивался от Берлина поставок танков Leopard практически с первых дней полномасштабного вторжения России. Однако всякий раз правительство Шольца отклоняло эти запросы, опасаясь некой эскалации войны.
11 января президент Польши официально объявил о намерении передать Украине имеющиеся у польской армии "Леопарды". Поскольку для такого реэкспорта нужно разрешение Германии, давление на Берлин резко усилилось.
25 января – после двух недель интенсивных переговоров – Шольц дал согласие на поставку танков "Леопард" из собственных запасов Германии, а также из других стран.