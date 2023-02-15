Германия обещает передать танки как можно скорее, чтобы наверстать упущенное время.

Решение о поставках в Украину немецких танков Leopard было принято с некоторым запозданием. Об этом заявил вице-канцлер – министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Die Zeit.

"Немного поздновато, но, по крайней мере, это [решение] уже принято", — заявил он, комментируя поставки вооружения.

По словам Хабека, сейчас правительство делает всё возможное, чтобы немецкие танки как можно быстрее оказались в руках украинцев, поскольку "все ждут ужасного российского наступления".

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В то же время вице-канцлер исключил поставку Украине истребителей в ближайшее время, сославшись на опасения Германии стать непосредственным участником военного конфликта.

"Мы не обсуждаем этот вопрос", — подчеркнул Хабек.

Поставки танков Leopard в Украину

Киев добивался от Берлина поставок танков Leopard практически с первых дней полномасштабного вторжения России. Однако всякий раз правительство Шольца отклоняло эти запросы, опасаясь некой эскалации войны.

11 января президент Польши официально объявил о намерении передать Украине имеющиеся у польской армии "Леопарды". Поскольку для такого реэкспорта нужно разрешение Германии, давление на Берлин резко усилилось.

25 января – после двух недель интенсивных переговоров – Шольц дал согласие на поставку танков "Леопард" из собственных запасов Германии, а также из других стран.

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