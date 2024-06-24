Боец "Курт" говорит, что отдал бы жизнь, чтобы вернуть своих побратимов.

Воевать с российским вооруженным формированием - частной военной компанией "Вагнер" было сложнее всего. Об этом сказал герой с позыввным "Курт" из подразделения KURT and COMPANY в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в интервью на Армия TV.

"Когда перли "вагнера", то было самое сложное. Это единственный враг, который пер, не считаясь с потерями", - отметил он.

При этом боец добавил, что его подразделение, в частности, на Херсонском направлении сталкивалось с российскими десантниками, разведчиками, но им до "вагнеровцев" далеко.

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"Вагнера это ЧВК, бандиты, убийцы. Но это достойный противник на поле боя. Вот это я могу сказать про "Вагнер". Упрямые. Да, бездумно клали людей, но это давало результат - небольшой тактический успех, но он у них был. Но все хорошее, как говорят, рано или поздно заканчивается и "Вагнер" рано или поздно заканчивается. Так и они закончились. И это хорошо", - подчеркнул "Курт".

По словам бойца, его бригада и третья штурмовая вернула за 2-3 недели территорию, которую потеряли за три месяца.

"Про**баную территорию за три месяца наши тигры за 2-3 недели отбили обратно. Получается, что ВСУ гораздо круче, чем их "Вагнера", - отметил он.

"Курт" рассказал о тактике россиян - когда они видят слабое место, то ломятся туда все. По его словам, оккупанты прорывают и тогда расширяют фланги. Он добавил, что это стандартная тактика, которая описана еще в книжках времен Второй мировой войны.

"Пробиваешь оборону и расширяешь фланги. Если мы даем адекватный ответ, то будем срезать эти фланги. Это элементарная тактика, которая работает. Если противник в узкой полосе прорвал, то надо не встречать его в лоб, а бить ему во фланги. Если ты бьешь во фланги и отрезаешь его, то противник не имеет успеха. Простая тактика, которая работает", - отметил он.

"Курт" рассказал, что поскольку его подразделение дает результат и на этой войне обходится с минимальными потерями, то это означает, что все правильно делают.

"Если я обхожусь на этой войне с минимальными потерями, а в нашем подразделении KURT and COMPANY потери минимальные - за три года войны мы даже 10 бойцов не потеряли убитыми. Это, я считаю, очень хорошим результатом для такого подразделения, которое побывало в горячих точках. Хотя каждая потеря моего подразделения это для меня боль, будто мне отрубают палец - мне болит за каждого бойца, которого теряю. Если можно было бы, то я обменял бы свою жизнь на всех своих бойцов, которые погибли. Но я не могу так сделать. Я не бог", - подчеркнул он.

Группа "Вагнера"

Как сообщал УНИАН, российская частнаявоенная компания "Вагнер" комплектовалась из наемников и осужденных преступников. Участвовала в боях на территории Украины еще с 2014 года. Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин в 2023 году попытался организовать поход на Москву, чтобы свергнуть министра обороны Сергея Шойгу. Этот поход провалился. Пригожин, вероятно, погиб в результате падения самолета.

Сообщается, что в России ФСБ проводит "большую спецоперацию" в отношении близких соратников Евгения Пригожина к годовщине так называемого "марша справедливости" ЧВК "Вагнера" на Москву, который начался 23 июня 2023 года,

Российский канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники сообщил о двух эпизодах в Санкт-Петербурге. 19 июня на месте преступления взяли одного из первопроходцев криминальной петербургской журналистики Кирилла Метелева, а также отправлен под стражу бывший руководитель знаменитой "фабрики троллей", человек, отвечавший за PR Марша, Илья Горбунов.

Горбунова задержали тоже с поличным в ночь с 21 на 22 июня, пытался сопротивляться. Отмечается, что именно Горбунов руководил процессом освещения "марша справедливости", организовывал группы поддержки и пытался вывести людей на улицы. По словам источника, документально Горбунов и Метелев оформлены по статьям о шантаже и вымогательстве.

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