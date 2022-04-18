Мариуполь — это памятник героизму нашего народа, уверен Буданов.

Заявления российских оккупантов о скором падении Мариуполя не подтверждаются. В Минобороны ожидают, что ВСУ удастся прорвать блокаду города.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому журналу SPIEGEL.

Буданов подчеркнул, что российские оккупанты неоднократно заявляли, что город взят, но этого до сих не произошло.

"Мариуполь — это памятник героизму нашего народа и наших воинов, пример для подражания. О падении города говорили давно. Русские сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что взятие неизбежно. ... Но, как видите, это не работает уже больше месяца", - сказал он.

Глава ГУР МО заявил, что Мариуполь держится и будет держаться.

"В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду", - уверен Буданов.

Напомним, что Минобороны РФ предложило украинским бойцам в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Они отказались от капитуляции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

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